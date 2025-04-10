نجل عضوة بمجلس نينوى يعتدي على موظف والأخير يتجه للقضاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة نينوى، يوم الخميس، بأن نجل عضوة مجلس المحافظة ليالي البياتي، اعتدى على موظف في المجلس، والأخير تقدم بشكوى قضائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية حدثت داخل مبنى مجلس محافظة نينوى بين موظف في المجلس ونجل عضوة المجلس ليال البياتي، تطورت لاحقًا إلى اعتداء بالأيدي، حيث أقدم الأخير على ضرب الموظف وشتمه داخل المقر الرسمي".

وأضاف، أن "الموظف توجّه إلى أحد مستشفيات مدينة الموصل، وحصل على تقرير طبي يُثبت تعرضه لكدمات في عدة أنحاء من جسده"، مشيرًا إلى أن "الضحية تقدم بشكوى رسمية ضد المعتدي لدى مركز شرطة الفيصلية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مجلس المحافظة أو من العضوة المعنية، بشأن الحادثة.