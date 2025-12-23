"نجل سياسي اعتدى على الكوادر".. تفاصيل حادثة مشاجرة في مستشفى خانقين

شفق نيوز- ديالى

كشفت مصادر مطلعة في قضاء خانقين، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل حادثة المشاجرة والاعتداء التي طالت كوادر مستشفى خانقين.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن نجل قيادي بارز في أحد الأحزاب السياسية، يمتلك جناحاً مسلحاً، كان متواجداً في المستشفى وحاول الدخول إلى ردهة الخُدَّج لمشاهدة طفلته المولودة حديثاً، إلا أن الكوادر الطبية منعته من الدخول لكون المكان معقماً ولا يُسمح بدخوله من دون إجراءات وقائية.

وأضافت أن منعه من الدخول أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت لاحقاً إلى مشاجرة بينه وبين الأشخاص الذين كانوا برفقته من جهة، والكوادر الطبية من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الحادثة تم احتواؤها في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر، أن الكوادر الصحية نظمت وقفة احتجاجية داخل المستشفى، مطالبة بوضع حد للضغوط التي تتعرض لها أثناء أداء واجبها.

وفي السياق ذاته، قال مدير مستشفى خانقين، شوان شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة تم احتواؤها، وسيتم تقديم اعتذار رسمي إلى الكوادر الطبية عمّا حدث.

ودعا شاكر الجهات الحكومية إلى توفير قوات أمنية كافية لحماية المؤسسات الصحية والأطباء والكوادر التمريضية، لمنع أي اعتداءات أو ضغوط على عملهم، ليس في خانقين أو محافظة ديالى فحسب، بل في عموم العراق.