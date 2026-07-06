نجله يوضح: السيستاني لن يؤم الصلاة على جثمان خامنئي لـ"أسباب صحية"

شفق نيوز- بغداد

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، أن نجل المرجع الديني علي السيستاني، أكد غياب الأخير عن المشاركة بالصلاة على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العراق.

ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، خبرا مفاده، بأن "نجل السيستاني محمد رضا، أرسل رسالة لمكتب المرشد الإيراني".

وأضافت الوكالة، أن الرسالة تضمنت: كان من حق والدي، أن يصلي على جثمان قائد الثورة الشهيد، ولكن حالته الصحية لا تسمح له بذلك".

ومن المقرر إجراء مراسم تشييع خامنئي الساعة السادسة فجراً من صباح يوم الأربعاء في النجف، على أن يُنقل إلى كربلاء لتشييعه في الساعة الرابعة عصراً.

وسيشارك رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مساء يوم غد الثلاثاء، في استقبال جثمان المرشد الإيراني السابق علي الخامنئي في مطار النجف الدولي، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز.

وفي وقت سابق من، اليوم الاثنين، عقد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن مؤتمراً في مبنى محافظة النجف، ناشد فيه الجميع بعدم "تسييس" مراسم التشييع أو "استغلالها" لأغراض سياسية.

وشدد معن خلال المؤتمر، على عدم وجود لأي منع على أي شخصية من الحضور في تشييع الخامنئي، فيما أشار إلى أن طول خط سير التشييع يبلغ في النجف 6 كيلومترات، فيما يبلغ خط سير التشييع في كربلاء مسافة 5.8 كيلومتر.

وفي سياق التحضيرات، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، فضلاً عن نجل خامنئي الأكبر سيشاركون غداً في مراسم التشييع بالعراق".

وبحسب البرنامج المعلن، سينقل الجثمان بعد انتهاء مراسم التشييع في النجف وكربلاء في العراق، ليوارى الثرى، الخميس المقبل، في مدينة مشهد، مسقط رأسه.