أنجز قبل أيام في كركوك.. سائقون يحولون "مساراً للدراجات" إلى "مصفٍّ للسيارات"

شفق نيوز/ بعد أيام عدة على إعلان بلدية محافظة كركوك، عن تطبيق مسارات خاصة لأصحاب الدراجات الهوائية، تداول ناشطون صورة توضح قيام عشرات السيارات بالتوقف على مسار تم تخصيصه للدرجات.

وقال مدير بلدية كركوك احمد عمر محمد لوكالة شفق نيوز، "نفذنا مشروع تخطيط المسارات الخاصة بالدراجات في أحد شوارع كركوك بشكل تجريبي، ومن المقرر تنفيذه في شوارع أخرى حال نجاح المرحلة الأولى".

وتابع أن "هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على اصحاب الدراجات الهوائية والقيادة بمسار خاص بهم حفاظا على سلامتهم من الحوادث ومن شأنها تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات لتقليل الازدحام الحاصل والحوادث في الشوارع".

وأكد أنه "بعد ايام من تنفيذ المخطط قام أصحاب السيارات بالوقوف على المسار وإعاقة مسار سيرهم".

وقال ناشط كركوكي يدعى يوسف علي لوكالة شفق نيوز، أن "على المرور حجز اي سيارة تقف على مسارات طريق الدراجات الهوائية حيث ان الفكرة مميزة والأولى على مستوى العراق ولكن أصحاب السيارات يتعمدون مخالفة القوانين".

واضاف ان "المسار حوله اصحاب السيارات الى كراج لتوقف السيارات وهذا دليل على غياب الوعي واحترام القوانين".