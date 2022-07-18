 نجدة بغداد تنتشل جثة شاب غرق في دجلة منذ 20 يوما

شفق نيوز/ افادت شرطة نجدة بغداد، اليوم الاثنين، بانتشال جثة شاب غريق بعد 20 يوماً من البحث عنها في نهر دجلة بالعاصمة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بعد جهود متواصلة لأكثر من 20 يوماً، تمكن غواصو النجدة النهرية من انتشال جثة شاب تعرض للغرق في مياه نهر دجلة، مشيرة الى تسليم الجثة للجهات المختصة.

وأوضح البيان، أن الغريق كان يمارس السباحة في النهر مع صديقه وتعرضا للغرق قبل أكثر من 20 يوما، وتم انتشال جثة أحدهما بعد حادثة الغرق بيوم واحد، فيما استمرت عمليات البحث ليل مع النهار وعلى مدار الساعة حتى تم العثور على جثة الغريق الثاني.

ودعت نجدة بغداد الشباب الى ترك السباحة في النهر كونه غير صالح للسباحة ويعرض حياتهم للخطر.