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نجدة بغداد تزف بشرى طال انتظارها لمنتسبيها كافة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-18T11:29:10+0000
نجدة بغداد تزف بشرى طال انتظارها لمنتسبيها كافة

شفق نيوز / قررت مديرية نجدة بغداد، يوم الأربعاء، العمل بنظام ٤ شفتات لدورياتها في العاصمة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان نظام العمل ينقسم على شفتين فقط.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء تثميناً لجهودهم في خدمة المواطن على الصعيد الأمني والخدمي والإنساني، ويعتبر ذلك دعماً لهم ولجهودهم، من أجل بذل المزيد من العطاء والمثابرة لخدمة الوطن والمواطن".

وأهابت مديرية نجد بغداد، بجميع ضباطها ومنتسبيها "الالتزام بالدوام والقيافة العسكرية الجيدة والضبط العسكري بما يعكس الجانب الإيجابي لرجل النجدة".

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