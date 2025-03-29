نجدة بغداد تدخل في "غفوة" أثناء الواجب (فيديو)

شفق نيوز/ أظهر تسجيل مصور، يوم الأحد، عن دخول عناصر الشرطة العراقية (نجدة بغداد)، بغفوة أثناء تأدية الواجب، حيث كانوا نياماً في العجلات الرسمية.

وورد الفيديو لوكالة شفق نيوز، والمصور من قبل مفرزة تفتيش ليلية على نقاط انتشار النجدة في العاصمة العراقية، حيث رصدوا أكثر من عجلة نجدة فيها 3 منتسبين على الأقل، وأغلبهم كانوا نائمين داخل العجلات وأبوابها غير مقفلة.

وبحسب ما أظهر الفيديو، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنتسبين النائمين أثناء الواجب، وهو خفارة ليلية في الطرقات.