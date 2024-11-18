إنجاز 77 ألف معاملة لمتضرري العمليات العسكرية في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت لجنة التعويضات في محافظة نينوى، يوم الاثنين، إنجاز نحو 100 ألف معاملة تعويض للمتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية في المحافظة.

وقال مدير لجنة التعويضات في نينوى، محمد محمود العكلة، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أنجزت 77 ألف معاملة تعويض للمتضررين في الممتلكات والدور والأراضي والسيارات".

وأضاف العكلة، أن "لجنة التعويضات أنجزت أيضاً 20 ألف معاملة تعويض لذوي الشهداء والمصابين جراء العمليات الحربية، منها 15 ألف معاملة وصلت إلى مديرية التقاعد".

وأشار إلى أن "العمل في استلام معاملات التعويض الجديدة متوقف حاليا وذلك لإجراء أعمال صيانة في مبنى اللجنة"، مبينا أن "ذلك لن يتاخر سوى أيام وأسابيع قليلة ومن ثم يتم استئناف استلام المعاملات الجديدة".