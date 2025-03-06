إنجاز أول مركز للأورام في كركوك بتكلفة تجاوزت 10 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، عن إنجاز أول مستشفى تخصصي لعلاج الأورام السرطانية في المحافظة، بكلفة بلغت 10 مليارات و700 مليون دينار عراقي.

وقال مدير عام دائرة صحة كركوك، الدكتور أرجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى الجديد، بسعة 100 سرير، يقع في منطقة طريق بغداد، ويعد من المراكز المهمة لمعالجة مرضى السرطان في كركوك".

وأضاف أن "نسبة إنجاز المشروع بلغت 98%، وهو ممول ضمن مشاريع تنمية الأقاليم في المحافظة، وسيساهم في توفير رعاية طبية متطورة للمصابين بالسرطان، إذ تم تصميمه وفق مواصفات حديثة، وسيجهز بأحدث الأجهزة الطبية".

من جانبه، أوضح مدير قسم المشاريع، المهندس كاوة عبيد، أن "المستشفى يُعد من المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة، وسيتم تجهيزه بجهازين طبيين متطورين لتشخيص الحالات المعقدة من الأورام".

وأشار إلى أن "المشروع أُنجز ضمن الفترة الزمنية المحددة دون أي تأخير، ليكون واحداً من المستشفيات المتخصصة والمهمة في هذا المجال".