إنجاز أهم مراحل مشروع ماء البصرة الكبير.. سيفتتح خلال أيام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، يوم الخميس، إنجاز النفق الأول من نوعه في العراق بطول 300 متر تحت المياه، ضمن مشروع ماء البصرة الكبير، مؤكدة أن المشروع سيفتتح خلال أيام.

و قال مدير المديرية العامة للماء عمار المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع شهد اليوم افتتاح أهم مراحله، بتنفيذ "تعبيرة" للمياه لمد الأنابيب بطول 300 متر وبشكل عمودي تحت عمق النهر، وهي الأكبر من أصل 8 تعبيرات".

وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إنجاز المشروع ليباشر بضخ الماء الصالح للشرب من محطة الهارثة إلى مركز محافظة البصرة".

من جانبه، بيّن مدير ماء البصرة نزار ناصر، لوكالة شفق نيوز، أن "المشروع تعرض لعدد من التلكؤات بسبب التعارضات التي واجهت مساره في مناطق شمال البصرة"، مضيفا أنه "تم إنجازه الآن بنسب عالية بعد متابعة حثيثة من وزارة الإعمار والإسكان، حيث سيحل مشاكل كثيرة يعاني منها البصريون في الحصول على مياه صالحة للشرب".

وجرى التخطيط للمشروع ماء البصرة الكبير، منذ العام 2006، و إعداد دراسة الجدوى الأولية للمشروع من قبل شركة (TOKYO ENGINEERING CONSULTANT)، وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وهو أول مشروع يهدف إلى إيصال الماء الصالح للشرب RO لمناطق مركز البصرة.