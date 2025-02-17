إنجاز نحو 1000 ملف خاص بتعويضات متضرري العمليات العسكرية في نينوى

شفق نيوز/ أعلن مكتب التصاريح الأمنية في نينوى، يوم الاثنين، عن إنجاز نحو ألف معاملة لتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية في المحافظة.

وقال مصدر مسؤول في مكتب التصاريح الأمنية، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب في نينوى أنجز نحو ألف ملف تعويض لمتضرري العمليات العسكرية في قضائي الموصل وتلعفر".

وأضاف أن "المكتب أنجز الوجبة الثامنة الخاصة للجنة الفرعية الأولى لتعويض المتضررين في محافظة نينوى والتي تشمل 924 اسماً خاصاً بملف الشهداء والمفقودين والمصابين في مدينة الموصل وقضاء تلعفر".

ونهاية العام الماضي، أعلنت لجنة التعويضات في نينوى، إنجاز نحو 100 ألف معاملة تعويض للمتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية في المحافظة.

وقال مدير لجنة التعويضات في نينوى، محمد محمود العكلة، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أنجزت 77 ألف معاملة تعويض للمتضررين في الممتلكات والدور والأراضي والسيارات".

وأضاف العكلة، أن "لجنة التعويضات أنجزت أيضاً 20 ألف معاملة تعويض لذوي الشهداء والمصابين جراء العمليات الحربية، منها 15 ألف معاملة وصلت إلى مديرية التقاعد".