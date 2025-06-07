"إنجاز كهربائي" يعزز استقرار التيار لثلاث مناطق في جنوب العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم السبت، دخول المحولة الذاتية رقم (5) بسعة (250 MVA) في محطة خور الزبير (400 ك.ف) للخدمة الفعلية، بعد إكمال جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية المطلوبة.

وذكر فاضل في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحولة الجديدة سترفع الطاقة التحويلية الإجمالية للمحطة إلى (1250 MVA)، وستحقق استقراراً ملموساً في التغذية الكهربائية لمناطق خور الزبير وأم قصر والزبير، وكذلك المواقع الصناعية والنفطية الحيوية والتجمعات السكنية الكثيفة في المنطقة".

وأوضح وزير الكهرباء، أن "هذا الإنجاز يأتي ثمرة للجهود المتواصلة لفرق العمل من الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع شركة (استور) التركية"، مؤكداً "استمرار العمل لتحقيق المزيد من المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين وتدعم التنمية الاقتصادية في بلدنا العزيز".