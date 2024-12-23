"إنجاز فريد".. نظام الجواز الإلكتروني الجديد يدخل حيز التنفيذ في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، بدء العمل بنظام الجواز الإلكتروني الجديد، الذي يُمكن للمواطنين التسجيل للحصول عليه في جميع أنحاء العراق.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الإجراء، إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "الجواز الإلكتروني الحالي يمكن للمواطن الحصول عليه بشكل سهل وفي جميع أنحاء البلاد".

وبحسب وزارة الداخلية، فمن خلال الجهات الرقابية بالوزارة، والمتمثلة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وكذلك هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي، وتفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة، فقد حقق الجواز الإلكتروني طفرة جديدة في مكافحة الفساد.

وأوضحت أن نسبة الفساد ومنذ العمل بهذا الجواز بلغت صفر%، مما يدل على السعي الحثيث لوزارة الداخلية في القضاء على جميع شبهات الفساد، والمضي قدماً في مشروع الأتمتة الإلكترونية في مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية.