"إنجاز غير مسبوق" لتعزيز كهرباء النجف والمناطق المجاورة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، عن ما وصفته بـ"إنجاز وطني غير مسبوق" بإعادة تشغيل الوحدة التوليدية الثانية في محطة كهرباء الحيدرية الغازية بمحافظة النجف.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إنجاز وطني استثنائي يعكس قدرة الملاكات الوطنية على مواجهة أعقد التحديات الفنية، أشرف وزير الكهرباء زياد علي فاضل وفريقه الوزاري الخاص بشؤون الإنتاج على إعادة تشغيل الوحدة التوليدية الثانية في محطة كهرباء الحيدرية الغازية بمحافظة النجف، بعد توقفها إثر عارض تقني كانت معالجته حصرًا لدى شركات عالمية وبتكاليف باهظة".

وأوضحت، أن "الفريق الوزاري تألف من وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج محمد نعمة الطفيلي، ومدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط علي الزيدي، ومعاون مدير عام الدائرة الفنية فراس علي عبد الله، حيث تابعوا ميدانيًا تنفيذ أعمال الصيانة التي أنجزتها الملاكات الهندسية والفنية للمحطة، بإشراف مدير المحطة مقداد رشيد حميد".

وأشارت إلى أن "الوحدة التوليدية الثانية واجهت تحديًا فنياً معقدًا يتطلب تدخلًا من شركات متخصصة عالميًا، إلا أن الملاكات العراقية تمكنت من الدخول في تحدٍّ مباشر لمعالجة العارض باستخدام المعدات نفسها، وبدون إضافة أية مواد جديدة، ما يُعد سابقة فنية على مستوى مشاريع الصيانة والتأهيل في محطات الإنتاج".

وبينت، أن "محطة كهرباء الحيدرية الغازية تضم أربع وحدات توليدية نوع Frame 9E، تبلغ سعة كل وحدة منها 125 ميغاواط، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للوحدة الثانية – التي تم تشغيلها – إلى 85 ميغاواط بعد الإصلاح، وبذلك يرتفع الإنتاج الكلي للمحطة إلى 650 ميغاواط، مما يسهم في تعزيز استقرار تجهيز الطاقة لمحافظة النجف والمناطق المجاورة".

واختتم بيان وزارة الكهرباء بالقول، إن "هذا الإنجاز يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الوزارة لكوادرها الهندسية والفنية، ودورها المحوري في معالجة التحديات الفنية والارتقاء بأداء منظومة الإنتاج باستخدام الإمكانات الوطنية".