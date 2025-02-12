إنجاز غير مسبوق في تاريخ الموانئ العراقية

شفق نيوز/ أعلن مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي، يوم الأربعاء، عن انجاز غير مسبوق بتاريخ العراق، وهو اعتماد مدقق لنظام IMSAS من المنظمة البحرية الدولي.

و قال الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهود الحثيثة من قبل إدارة الشركة، أفرجت عن قبول المنظمة البحرية الدولية للكابتن البحري زين العابدين عادل عبد المنعم، كمدقق معتمد لنظام IMSAS من الموانئ العراقية".

وأضاف أن "هذا الأمر يعد إنجازاً تاريخياً وغير مسبوق يتحقق لأول مرة في تاريخ وزارة النقل والموانئ العراقية على وجه الخصوص، وسيساهم في مساعدة العراق على تجاوز التدقيق الإلزامي المرتقب من المنظمة البحرية الدولية".

وتابع الفرطوسي، أن "هذا النظام سيعزز من قدرة العراق على تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية ويساعد في ضمان امتثال الموانئ العراقية للمعايير الدولية للسلامة والأمن البحريين".