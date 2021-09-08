إنجاز أحد أهم خطوط نقل الطاقة الكهربائية في ذي قار

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار، كاظم الطوگي، يوم الأربعاء، عن اكمال أعمال ربط احد اهم خطوط نقل الطاقة الكهربائية 132KV في مناطق أقصى شمالي المحافظة.

وقال الطوگي لوكالة شفق نيوز "تم اكمال أعمال الربط والتشغيل التجريبي لخط 132KV (الشطرة -قلعة سكر) والذي يعد أحد أهم خطوط الكهرباء في مناطق شمالي محافظة ذي قار".

وبين أن "الربط النهائي سيتم يوم الجمعة المقبل بين محطتي 400KV في قضاء الشطرة والمحطات المتنقلة في قلعة سكر".

واضاف الطوگي ان "طول الخط يبلغ 57 كم، وكلفته المالية بلغت 18 مليار دينار عراقي وهو سيخدم قضاءي قلعة سكر والفجر وسيعمل على فك الاختناقات الكهربائية في المدينتين".

من جانبه، أوضح قائممقام قضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار، عبد الله حامد، تفاصيل مشاريع القضاء وقيمتها المالية، فيما اكد ان المباشرة بدأت مطلع الشهر الحالي.

وذكر حامد لوكالة شفق نيوز، أن "حصة قضاء البطحاء من مشاريع المحافظة كانت 5 مشاريع، توزعت بين عدة قطاعات، أبرزها الماء والصحة والمجاري"، مبينا أن "إجراءات إحالة ثلاثة مشاريع للعمل أنجزت، باستثناء مشروعي الصحة المجاري اللذان سيتم احالتهما في وقت لاحق بعد اكمال الأمور القانونية الخاصة بهما".

وأضاف، أن "المشاريع المحالة للتنفيذ بدأ التنفيذ فيها مطلع الشهر الجاري"، موضحا أن "الكلفة المالية للمشاريع الموجودة بقضاء البطحاء تبلغ أكثر من 11 مليار دينار عراقي".

وأشار حامد، إلى أن إدارته "واجهت بعض العراقيل في عملية بعض المشاريع، لكنه تم حلها وديا مع المعترضين".