إنجاز استحداث قرابة 20 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الجمعة، إنجاز التعديلات اللازمة لإستحداث الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير ) والخريجين الاوائل والبالغة عددها قرابة 20 الف درجة وظيفية.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت اجراءات التعديل على إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل / البكالوريوس والدكتوراه والبالغة (19210) درجة موزعة كالآتي :ـ

• المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتوراه (100)

الماجستير (150)

• وزارة التجارة (267)

• وزارة الخارجية (581)

• وزارة المالية / مصرف الرافدين (485)

• وزارة المالية / مصرف الرشيد (295)

• وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب (995)

• وزارة المالية / الدائرة القانونية (30)

• وزارة التربية (4461)

• مجلس الخدمة الإتحادي (25)

• وزارة الصحة (1580)

• وزارة الموارد المائية (339)

• وزارة الزراعة (245)

• وزارة التعليم العالي

الدكتوراه (1071)

الماجستير (8283)

• وزارة البيئة (48)

• المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات (255)

ولفتت الوزارة الى ان "ذلك جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2022 ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة 3 ، ومن المشمولين بالقرار رقم 59 لسنة 2017 ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم 67 لسنة 2017، وسيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".