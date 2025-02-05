إنجازه خلال 300 يوم.. كركوك تضع حجر الأساس لمشروع نفق ضخم

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار مصطفى طه، يوم الأربعاء، وضع حجر الأساس لمشروع نفق "الأخوان"، بكلفة 19 مليار دينار عراقي، مؤكداً أن استكمال المشروع سيكون في مدة لا تتجاوز السنة.

وقال المحافظ خلال حفل وضع حجر الأساس وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "إدارة كركوك وضعت اليوم، حجر الأساس لنفق الأخوان في حي (رحيم آوه)"، مبيناً أن "المشروع سيساهم في فك الزحامات المرورية في المنطقة، فضلاً عن مساهمته بتوفير مشاريع استراتيجية مهمة أخرى في المحافظة".

وأضاف أن "إدارة كركوك سوف تعمل مع الدوائر المعنية لتنفيذ مشاريع استراتيجية اخرى ذات جدوى وفائدة"، مشيراً إلى أن "المشروع سينفذ بمدة تقل عن سنة، بواقع 300 يوم فقط، و بكلفة 19 مليار دينار عراقي".

كما شكا طه، من "قلة التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية واعتماد المحافظة على واردات البترودولار التي تساهم في تنفيذ المشاريع المهمة في كركوك وتوفر بنى تحتية قوية للمدينة"، مضيفاً أن "هذا المشروع استراتيجي ومهم لأهالي كركوك وسوف يكون العمل به بنظام الشفتين صباحي ومسائي".

وسبق أن مسؤولين في كركوك كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، عن قرب البدء بتنفيذ مشروع مصفاة المحافظة الجديد، فيما أكدا في ذات الوقت أن قيمة العقد تبلغ 2 مليار دولار ومعداته تجهزها الشركة الأميركية UOP.