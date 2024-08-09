إنجار جسر حيوي على الطريق الدولي بين بغداد وكركوك

شفق نيوز/ أعلنت دائرة طرق وجسور كركوك، يوم الجمعة، عن إنجاز جسر داقوق على طريق بغداد كركوك الدولي بكلفة بلغت خمسة مليارات و250 مليون دينار عراقي وسيدخل الخدمة في الأيام المقبلة.

وقال مدير طرق وجسور كركوك، قاسم حمزة البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة حمورابي إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان وبإشراف مديرية طرق وجسور كركوك، قامت خلال 250 يوماً بكلفة خمسة مليارات و250 مليون دينار، حيث تم هدم 270 متراً من جسر داقوق القديم وبنائه بالكامل مع فضاءات ودعامات جديدة".

وأضاف "بلغت نسبة الإنجاز حالياً 95% وتم إكساء الجسر وسوف يدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء بشكل كامل وإعادته للخدمة".

وقال علي حسين، أحد سكان قضاء داقوق، لوكالة شفق نيوز، إن "جسر داقوق يعد واحداً من أهم الجسور الرئيسية وحلقة وصل بين بغداد وكركوك وقد تأثر العام الماضي من شدة سيول الأمطار التي أدت إلى تصدع في أساساته ودعائم الجسر بالإضافة إلى تخسفات، ما دعا إلى قطع السير في ممر العودة من بغداد وتحويل السير إلى ممر الذهاب ليصبح ممراً مشتركاً".

وأضاف أن "الجسر من أهم جسور تصريف المياه من محافظات إقليم كوردستان إلى وادي الشاي ومنه إلى تصاريف نهر الزركة وسد العظيم أي أنه رافداً مهماً لنقل مياه الأمطار والفيضانات في مواسم الشتاء".

وتابع أن "إعادة إعمار الجسر ساهم بعودة الحركة الطبيعية للممرين الذهاب والإياب على طريق كركوك بغداد".

بدوره أوضح فارس علي، سائق شاحنة، لوكالة شفق نيوز، أن "إعادة افتتاح جسر داقوق يعتبر خطوة صحيحة حيث كنّا نحول المسار ونحتاج لفترة زمنية لعبو الممر الموحد وعودة الحركة إلى الممرين يقلل من الحوادث المرورية والتي كانت تحدث بشكل يومي وخصوصاً في الليل حيث تصطدم السيارات بالحاجز الترابي المحول للمسار".

ويعد جسر داقوق الكونكريتي القديم في محافظة كركوك ضمن الطريق الرئيسي بين وسط العراق وشماله، من الجسور ذات الأهمية الإستراتيجية في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين المحافظات لما له من دور في نقل البضائع بينها، إضافة إلى تنقل المركبات والمواطنين.

من جانبه، قال مدير عام شركة حمورابي، عبد الرزاق عبد محيسن المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع صيانة وتأهيل جسر داقوق الكونكريتي القديم في محافظة كركوك ينفذ من قبل شركتنا، ويتضمن رفع الجزء المتضرر من الجسر بطول 270 متراً وتنفيذ جسر جديد بدلاً عنه بعشرة فضاءات وبطول 24 متراً لكل فضاء، وفضاءين بطول 15 متراً لكل فضاء، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 99% ومن المؤمل إنجاز العمل خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتابع أن "شركة حمورابي أنجزت العديد من المشاريع خلال الفترة السابقة شملت بعض الجسور والطرق في مختلف المحافظات والتي رفدت بها البنى التحتية والخدمية".