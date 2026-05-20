نجاح أول عملية استئصال تام لـ"غشاء" القلب في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الأربعاء، نجاح فريق طبي متخصص في مستشفى آزادي التعليمي بإجراء عملية جراحية نوعية تُعد الأولى من نوعها في المحافظة، تمثلت بفتح عظم القص والاستئصال التام لغشاء القلب لمريض يبلغ من العمر 19 عاماً.

وقال مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "المريض كان يعاني من ضيق شديد في التنفس نتيجة التهاب مزمن في غشاء القلب، وبعد استكمال الفحوصات السريرية والمختبرية والشعاعية تقرر التدخل الجراحي".

من جانبه، أوضح الدكتور هرمان ياسين شواني، المشرف على العملية، أن العملية تضمنت فتح عظم القص والاستئصال الكامل لغشاء القلب، وتُعد من العمليات الجراحية الدقيقة والخاصة التي تُجرى لأول مرة في كركوك، مبيناً أنها استغرقت نحو ساعتين ونصف الساعة وتكللت بالنجاح.

وأشار إلى أن "الحالة الصحية للمريض مستقرة بعد العملية، وتم إخراجه من المستشفى وهو بصحة جيدة".