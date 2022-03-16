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نجاح اول عملية زراعة عضو ذكري في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-16T20:38:16+0000
نجاح اول عملية زراعة عضو ذكري في العراق

شفق نيوز/ أعلن مستشفى تخصصي في ذي قار جنوبي العراقي، اليوم الاربعاء، عن نجاح أول عملية جراحية معقدة تتضمن زراعة عضو ذكري شخص فقده بعضة كلب.

وقالت مستشفي الامل الاستثماري العام في الناصرية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مركز جراحة الجهاز التناسلي الذكري أجرى، اليوم، عملية زراعة رأس للعضو الذكري بعد فقدانه من حادثة مروعة ناتجة عن عضة كلب، مبينة أن العملية استغرقت 6 ساعات تمت بمجهود الدكتور المصري الاستشاري عبد القوي يوسف وطبيب التخدير ايمن حمامه ومساعد الجراح علي خليل ومساعد التخدير جمال شريف وسعدون نعيم.

وأشار البيان، الى تحضير كل الاجهزة والادوات  المستخدمة في العملية من قبل المستشفى الامل الاستثماري العام لضمان نجاح اول عملية زراعة راس للعضو الذكري في العراق.

 

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