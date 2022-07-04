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"نجاتي من داعش هو يوم ميلادي".. شابة ايزيدية تحتفل في مخيم للنازحين بـ"خلاصها" من التنظيم

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-04T14:52:37+0000
"نجاتي من داعش هو يوم ميلادي".. شابة ايزيدية تحتفل في مخيم للنازحين بـ"خلاصها" من التنظيم

شفق نيوز/ أقامت الشابة الايزيدية (فائزة) الناجية من تنظيم (داعش)، اليوم الاثنين، احتفالها السنوي للمرة الثالثة على التوالي بـ"عيد تحريرها" من التنظيم، فيما بينت أن فرحتها "منقوصة" بسبب فقدان أهلها الذين اختطفهم التنظيم منذ عام 2014.

وقال مراسل شفق نيوز الذي حضر مراسم الاحتفال إن شابة ايزيدية ناجية من سيطرة تنظيم (داعش) واسمها فائزة، أقامت احتفالاً بعيد تحريرها من التنظيم، في إحدى مخيمات النزوح في قضاء زاخو بمحافظة السليمانية، وحضرها اصدقائها للاحتفال معها.

وقالت الشابة فائزة لوكالة شفق نيوز إن "يوم تحريري هو اليوم الذي ولدت فيه، لذلك احتفل به وهذا هو العيد الثالث الذي احتفل به بعد تحريري من تنظيم (داعش) عام 2018".

وأضافت فائزة "لا أشعر بالفرحة رغم الاحتفال، بسبب فقدان اهلي منذ عام 2014 حيث أعيش مع زوجة أخي والذي اختطف هو الآخر من قبل التنظيم المتطرف" .

وانتقدت فائزة الحكومة العراقية لـ"عدم تقديمها اي مساعدة للناجيات إلى الآن"، فيما وصفت حياتها في المخيم بـ"الجحيم نظراً للأوضاع الانسانية السيئة وغياب الخدمات واحتياجات فصلي الشتاء والصيف".

وعاش الايزيديون معاناة خاصة مع تنظيم (داعش) بعد ان ارتكب العديد من الجرائم بحقهم وعمل على سبي نسائهم وكذلك قتل رجالهم، فيما اقر البرلمان العراقي قانون خاصاً بهم، مع شكوى خاصة منهم بعدم تطبيقه.

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