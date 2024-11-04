نجاة 15 طالب مدرسة من حادث سير مروع جنوب غربي كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر بدائرة مرور كركوك، يوم الاثنين، بنجاة 15 طالب إعدادية كانوا في طريق العودة إلى منزلهم على طريق كركوك الحويجة الرئيسي جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "سيارة لنقل الطلاب نوع باص (كوستر تويوتا قديمة)، كانت تقل 15 طالب إعدادية في طريق عودتهم الى منازلهم على طريق كركوك الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)".

ولفت إلى أن "السيارة تعرضت لحادث بسبب خندق صغير محفور في الطريق ويحتوي إنبوب ماء كبير"، مشيرا إلى "وجود أعمال وحفريات وسط الشارع لم يلاحظه سائق السيارة وسقط فيها".

وأضاف أن "السيارة تعرضت لأضرار كبيرة في حين لم يصب أحد من الطلاب بسبب عدم سقوط كامل جسم السيارة داخل الحفرة"، مبيناً أن الأنبوب داخل الحفرة ساعد في تخفيف الضرر بالحادث".