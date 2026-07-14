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    • نجاة وزير العدل العراقي من حادث سير مروع على طريق مطار بغداد الدولي

    نجاة وزير العدل العراقي من حادث سير مروع على طريق مطار بغداد الدولي طريق عام يؤدي إلى مطار بغداد الدولي (أرشيف)
    2026-07-14T05:29:25+00:00

    شفق نيوز - بغداد

    نجا وزير العدل العراقي خالد شواني، صباح اليوم الثلاثاء، من حادث سير مروع على طريق مطار بغداد الدولي.

    وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحادث نجم عن تصادم عجلتين؛ إحداهما "تاهو" يستقلها الوزير، والأخرى نوع "لاندروفر" ضمن منطقة القادسية على الخط السريع باتجاه مطار بغداد الدولي، مما أسفر عن أضرار في العجلتين وبالسياج الأمني على الطريق المذكور، دون تسجيل إصابات بشرية.

    ووفقاً للمصدر، فقد تم توقيف سائق المركبة الـ "لاندروفر" كون التقصير وقع عليه بنسبة 100% حسب المخطط المروري.

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