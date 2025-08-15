نجاة موظف حكومي من محاولة اغتيال جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

نجا موظف في معمل البتروكيمياويات بمحافظة البصرة جنوبي العراق، مساء الجمعة، من محاولة اغتيال بعد تعرض مركبته لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء سيره على طريق أبي الخصيب الخارجي، قبل أن يلوذ المنفذون بالفرار.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن كان يقود مركبته عندما اعترضته سيارة يستقلها مجهولون وأطلقوا النار باتجاهه، مما ألحق أضراراً بالمركبة دون إصابته بأذى".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، وتم تسجيل شكوى رسمية في مركز شرطة أبي الخصيب، لعرضها على قاضي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية".