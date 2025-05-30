نجاة قيادي صدري من حادث عرضي ومصرع شاب بصعقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بنجاة قيادي في التيار الصدري من حادث عرضي، فيما لقي شاب مصرعه نتيجة صعقة كهربائية بحادثين منفصلين في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "القيادي في التيار الصدري (عايد المياحي)، نجا من حادث احتراق سيارته، أثناء توجهه إلى قضاء الفاو في محافظة البصرة".

وأضاف المصدر، أن "شاباً في العشرينيات من عمره، لقي مصرعه في الحال بعد تعرضه لصعقة كهربائية قوية، أثناء محاولته الصعود على عامود كهربائي في الشعيبة غربي محافظة البصرة".