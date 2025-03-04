نجاة عائلة من انفجار منظومة غاز بسيارة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجار في منظومة غاز داخل سيارة حديثة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، فيما نجت عائلة كانت على متنها من الحادث.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سيارة حديثة من نوع تويوتا (بطة) مزودة بمنظومة غاز تعرضت لخلل فني أدى إلى انفجارها قرب منطقة وادي النفط في قرية اللزاكة العليا، على بُعد 35 كم جنوب غربي كركوك، أثناء توجه العائلة من قضاء الحويجة إلى كركوك.

وأضاف أن العائلة تمكنت من مغادرة السيارة بسرعة، ما حال دون وقوع إصابات أو وفيات، فيما أسفر الحادث عن احتراق المركبة بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية حضرت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.