نجاة طبيبة أسنان من محاولة اغتيال في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بنجاة طبيبة أسنان من محاولة اغتيال تعرضت لها وسط محافظة كركوك، فيما أكد أن الحادث ذات طابع جنائي وليس إرهابي.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طبيبة أسنان تدعى (ر، م،ع)، نجحت من محاولة اغتيال عندما حاول مسلحان يستقلان دراجة نارية استهدافها أثناء عودتها من عملها مساء، حيث حاولا طعنها ولكنها لم تصب بجروح".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وباشرت بالتحقيقات"، لافتاً إلى أن "الحادث ليست عملا إرهابيا بل جنائياً وأن شكوى سجلت بهذا الخصوص للوصول إلى الفاعلين".