نجاة شخصين من موت محقق بحادث سير في ديالى (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، مساء اليوم الأحد، بنجاة شخصين من موت محقق بحادث سير مروع على طريق بغداد – بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة نوع (تشارجر) اصطدمت بآلية للحفر ما أدى إلى تحطم السيارة بشكل مروع وانشطارها إلى نصفين، على طريق بغداد – بعقوبة قرب منطقة الحديد، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح بليغة في سيارة (تشارجر)".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "سبب الحادث السرعة الشديدة".