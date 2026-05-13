"نجيا بأعجوبة".. سائق ستوتة ورفيقه يفلتان من حادث مرعب في طوزخورماتو (فيديو)

أفاد مصدر طبي في مستشفى طوزخورماتو، يوم الأربعاء، بإصابة شخصين بجروح خطيرة إثر حادث سير عنيف وقع صباح اليوم في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نجم عن اصطدام قوي بين عجلة نوع (ستوتة) وشاحنة كبيرة (تريلة) على أحد الطرق الرئيسية في القضاء، ما أدى إلى إصابة شخصين بإصابات بليغة ومتفرقة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى طوزخورماتو لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة"، مشيراً إلى أن "حالة أحد المصابين وُصفت بالحرجة نتيجة قوة الاصطدام".

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء القيادة كانا السبب الرئيس وراء وقوع الحادث"، لافتاً إلى أن "الحادث تسبب أيضاً بأضرار مادية كبيرة في المركبتين".

وتشهد الطرق الخارجية والرئيسية في محافظة صلاح الدين بين فترة وأخرى حوادث سير متكررة، غالباً ما تكون نتيجة السرعة المفرطة أو عدم الالتزام بقواعد المرور، ما يدفع الجهات المعنية إلى الدعوة لتشديد إجراءات السلامة المرورية وتكثيف الرقابة على الطرق للحد من الحوادث والخسائر البشرية.