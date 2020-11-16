نجاة المستشار سعد بشير اسكندر من حادث مروع

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى اليوم الاثنين باصابة مستشار وزارة الثقافة العراقي سعد بشير اسكندر بحادث مروري خطير في ناحية العظيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الحادث وقع بعد انحراف عجلة يقودها اسكندر في طريق بغداد – كركوك في ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وأضاف المصدر أن المستشار تم نقله الى مستشفى الخالص لتلقي العلاج والاسعافات، ووفق التشخيص الأولي تعرض لإصابة بكسر في عظم الترقوة.

وسعد بشير اسكندر يعد من الشخصيات الثقافية المعروفة في العراق، وهو كوردي فيلي وكان مدير دار الكتب والوثائق الوطنية.