نتيجة مخالفات وتجاوزات.. تحرك داخل مجلس نينوى لاستجواب الرئيس

شفق نيوز/ أعلنت كتلة نينوى الموحدة، يوم الأربعاء، عزمها استجواب رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، مؤكدة تسجيل عدد من المخالفات والتجاوزات التي تتطلب توضيحاً ومحاسبة.

جاء ذلك خلال بيان للكتلة، تلاه رئيسها مهند الجبوري، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أشار فيه إلى أن الكتلة شخصت عددًا من المخالفات على رئيس مجلس محافظة نينوى بعد مرور عام على تشكيل المجلس.

وأكد الجبوري، خلال المؤتمر، أن الكتلة قد سجلت لائحة من التجاوزات التي ستتم معالجتها من خلال توجيه أسئلة واستفسارات لرئيس المجلس.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرقابة الصارمة التي تنتهجها الكتلة لضمان توضيح جميع الجوانب المتعلقة بتلك المخالفات، واتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة أي تقصير أو إخلال بالمسؤولية.

ولفت الجبوري، إلى أن كتلته ستواصل العمل الجاد في نهج الرقابة والمحاسبة، بعيدًا عن أي مساومات أو حسابات ضيقة، وبما يخدم مصلحة أبناء نينوى ويحقق العدالة المطلوبة.

وخلص رئيس كتلة نينوى الموحدة، إلى القول إن "هذا النهج يأتي في إطار التزام الكتلة بتعزيز سيادة القانون وضمان الشفافية في إدارة شؤون المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين".