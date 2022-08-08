نتيجة للجفاف وحرب داعش.. الثروة الحيوانية في الأنبار تواجه الهلاك

شفق نيوز / تصارع الثروة الحيوانية في محافظة الأنبار العراقية، للبقاء على قيد الحياة، لاسيما المدن الغربية منها، وذلك نتيجة لمواسم الجفاف، والحرب ضد تنظيم داعش.

وقال قائممقام قضاء الرطبة، أقصى غربي محافظة الأنبار، عماد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الظروف الأمنية وقيام العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وملاحقة عناصره في الصحراء، والتضييق على أصحاب الثروة الحيوانية، من خلال الإجراءات المتّخذة من قبل قوات الأمن، كل هذا أثّر على الثروة الحيوانية ونموها".

وأضاف الدليمي، أن "كل تلك الإجراءات تسببت بهلاك الثروة ونزوح عدد كبير من الرعاة بتلك المناطق، متجهين نحو جنوب أو وسط العراق، بحثاً عن الكمأ والعشب".

وتابع: "كما لا ننسى قلة الدعم الحكومي لهذه الثروة، حيث لا نجد دعماً واضحاً من قبل وزارة الزراعة والجهات المعنية للثروة الحيوانية في المحافظة، التي تؤثر كثيراً على البلد وهي عمود مهم من أعمدة اقتصاد العراق، كما أنها تعد مورداً لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث يعتاش عليها عدد لا بأس به من المواطنين".

وأعرب الدليمي، عن أمله من الجهات المعنية ووزارة الزراعة "الالتفات لهذه الثروة ودعمها لتعيد نشاطها لتخدم الوضع الاقتصادي والتجاري للبلد ولرفع الحالة المعيشية لأصحابها، حيث أنها تؤثر كثيراً على الدخل القومي ودخل الفرد في تلك المناطق".