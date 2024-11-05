إنتهاء عصر المدارس الطينية في ديالى.. بناء جديد خلال شهرين

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي، يوم الثلاثاء، عن موعد إنهاء وجود المدارس الطينية والكرفانية في محافظة ديالى.

وقال العنبكي لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى تضم أكثر من 90 مدرسة طينية وكرفانية في مختلف المناطق والأقضية، وهي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه واقع التعليم في المحافظة التي تضم أكثر من نصف مليون طالب وتعاني من نقص كبير في الأبنية المدرسية في ظل النمو السكاني".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وافق على إدراج جميع المدارس الطينية والكرفانية ضمن خطة صندوق العراق للتنمية لتشييد المدارس الجديدة"، لافتاً إلى أن "المدارس الجديدة سيتم المباشرة ببنائها في موعد أقصاه شهرين بعد إكمال الإجراءات اللازمة من قبل الدوائر المعنية".

وبين العنبكي أن "المدارس الطينية والكرفانية تشكل خطراً كبيراً على أرواح الطلبة، ولابد من الإسراع باستبدالها بمدارس نموذجية توفر أجواء تعليمية مريحة للطلبة، لاسيما بعد انهيار إحدى المدارس في ناحية العظيم يوم أمس جراء الأمطار".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية تربية محافظة ديالى عن وجود 9 مدارس طينية و90 مدرسة كرفانية في المحافظة، مشيرةً إلى خطة لاستبدالها بأبنية جديدة.

وأكد المتحدث باسم تربية ديالى أن رئيس الوزراء وافق على بناء مدارس نموذجية بدلاً من المدارس القديمة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وتضم ديالى أكثر من 500 ألف طالب فيما تشهد زخما كبيرا في الصفوف المدرسية فضلا عن تحول الدوام الى المزدوج في الكثير من المناطق نتيجة قلة الأبنية المدرسية.