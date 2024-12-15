نتائج تحقيق أولية..  شخصيات سياسية تسيطر على ملف تربية نينوى

‏شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق الأولية في ملف تربية المحافظة، مشيراً إلى وجود تدخلات وسيطرة من قبل أحزاب وشخصيات سياسية.

‏وقال عضو المجلس (الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه ضمن لجنة التحقيق المشكلة)، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المشكلة من قبل أعضاء مجلس محافظة نينوى باشرت التحقيقات الأولية مع تربية المحافظة حول ملف تسوية الملاك والتدخلات السياسية والحزبية فيه.

‏وأوضح العضو، أن النتائج الأولية للجنة "أثبتت وجود تدخلات كبيرة من قبل أحزاب وشخصيات سياسية من الموصل تتلاعب وتسيطر على ملف تسوية الملاك وتتدخل بتنقلات أو الإبقاء على الكوادر التعليمية والتدريسية في الموصل وبعض الأقضية والنواحي".

‏وأضاف العضو، أن التدخلات ايضاً "شملت الاستحواذ على ملف الأبنية المدرسية التي تتدخل بها بعض الشخصيات السياسية في نينوى".

وفي وقت سابق، كشفت عضو مجلس محافظة نينوى لليال البياتي، عن تدخلات سياسية في ملف تربية نينوى، حيث سيطرت بعض الأحزاب على التعيينات والتنقلات داخل المديرية، واشارت إلى تعيين "متعاقدين" كمديرين عامين خلافا للضوابط.

وأكدت البياتي، لوكالة شفق نيوز، أن أوامر إدارية صدرت من وزير التربية تحت ضغط سياسي، أدت إلى نقل أكثر من 200 موظف في تربية نينوى، مما أثر على وضع المدارس التي تعاني من شغور في الكوادر التعليمية.

في وقت أكد مصدر مطلع وجود تدخلات من بعض النواب في نقل 250 معلماً ومدرساً، وتعيين موظفين جدد رغم كونهم من عقود العمل، مما أدى إلى تدهور المستوى التعليمي.