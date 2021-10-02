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نتائج السادس الاعدادي لبغداد والمحافظات كافة

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-02T11:01:43+0000
نتائج السادس الاعدادي لبغداد والمحافظات كافة

تنشر وكالة شفق نيوز نتائج السادس الاعدادي للعاصمة بغداد وبقية المحافظات

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