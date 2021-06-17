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نتائج التحقيق بحرائق بعقوبة.. "تماس كهربائي ولا دلائل على متورطين"

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-17T08:40:23+0000
نتائج التحقيق بحرائق بعقوبة.. "تماس كهربائي ولا دلائل على متورطين"

شفق نيوز/ أكد قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي، يوم الخميس، أن نتائج التحقيقات الأمنية بحرائق بعقوبة والتي التهمت عشرات المحال التجارية تظهر أن تماساً كهربائياً تسبب باندلاعها.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "سبب اندلاع حرائق بعقوبة التي التهمت اكثر من 60 محلاً تجارياً في احياء المفرق والتحرير هو تماس كهربائي"، مؤكداً أنه "لا توجد اي ادلة على انها مفتعلة وتخريبية بحسب التحقيات الامنية".

وأشار الحيالي إلى "ترميم مجمع التحرير التجاري الذي تعرض للدمار الكامل من قبل محافظة ديالى، إضافة إلى حملات اطلقها اتحاد المقاولين، فضلاً عن الميسورين للمتضررين جراء الحرائق التي كبدت اصحاب المحال التجارية مليارات الدنانير".

وشهدت مدينة بعقوبة حادثتي حرائق في احياء التحرير والمفرق الذي التهمت النيران فيه عشرات المحال التجارية، وسط شكوك بوجود اياد خفية وراء الحرائق تعود لمنافسة تجارية او دواع تخريبية.

 

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