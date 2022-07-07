شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021 -2022 .

وتنشر وكالة شفق نيوز، النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط الالكترونية ادناه وفق بيان خلية الاعلام الحكومي:

الكرخ الاولى اضغط هنا

الكرخ الثانية اضغط هنا

الكرخ الثالثة اضغط هنا

الرصافة الاولى اضغط هنا

الرصافة الثانية اضغط هنا

الرصافة الثالثة اضغط هنا

صلاح الدين اضغط هنا

كركوك اضغط هنا

البصرة اضغط هنا

الديوانية اضغط هنا

المثنى اضغط هنا

النجف اضغط هنا

واسط اضغط هنا

نينوى اضغط هنا

ميسان اضغط هنا

بابل اضغط هنا

ديالى اضغط هنا

ذي قار اضغط هنا

كربلاء اضغط هنا

الانبار اضغط هنا

ممثلية دهوك اضغط هنا

ممثلية اربيل اضغط هنا

ممثلية السليمانية اضغط هنا