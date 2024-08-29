نبأ غير سار للمتقدمين على الرعاية.. مستشار للسوداني: لا تخصيصات مالية وعليكم الانتظار

شفق نيوز/ أكدت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الحماية الاجتماعية سناء الموسوي، يوم الخميس، أن موازنة 2024 و2025 لا تتضمن أي تخصيصات مالية لشمول جميع المتقدمين على شبكة الرعاية الاجتماعية.

وقالت الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قرابة مليوني شخص قدموا على الرعاية الاجتماعية، ومن زارهم الباحث الاجتماعي قرابة مليون و200 الف شخص او أسرة".

وأوضحت أن "الموازنة العامة لسنة 2024، لا تحتوي على التخصيص المالي لشمول هذا العدد من المتقدمين على شبكة الحماية الاجتماعية، وموازنة عام 2025 أيضا هي الأخرى لا تستطيع شمول هذا العدد في راتب الإعانة الاجتماعية".

ولفتت الموسوي الى أن "التخصيصات المالية لشمول المتقدمين على شبكة الحماية الاجتماعية تصل إلى أكثر من تريليون دينار، وهذا المبلغ غير متوفر في قانون الموازنة".

وأكدت مستشار السوداني، "العمل على وضع تخصيص مالي وإجراء مناقلات مالية في قانون الموازنة للعام 2025 لشمول قرابة 300 ألف متقدم براتب الإعانة الاجتماعية، أما العدد المتبقي، فسيتم شمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية في السنوات المقبلة".

وأمس الأربعاء، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، إطلاق وجبة جديدة للرعاية الاجتماعية تتضمن 61 ألف أسرة، بواقع 49 ألف من ذوي الإعاقة و11 ألف طفل من أطفال مرضى السكري.

وبهذا تكون أعداد المشمولين بالحماية الاجتماعية وصلت إلى مليونين و400 ألف اسرة.