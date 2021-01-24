نبأ سار لموظفي الأجور في البصرة.. إطلاق رواتب 6 أشهر خلال أيام

شفق نيوز/ أعلن مسؤول تنسيقية تظاهرات الـ30 الف درجة وظيفية في محافظة البصرة عمار الزيداوي، اليوم الأحد، عن الموافقة على إطلاق رواتب الموظفين المتعاقدين بصفة أجور بالمحافظة لـ6 أشهر خلال الأيام المقبلة.

وقال الزيداوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انفراجاً في أزمة توزيع رواتب موظفي الـ30 ألف درجة بصفة أجور في دوائر محافظة البصرة، حيث سيتم إطلاق الرواتب للأشهر الـ6 الماضية، خلال الأيام المقبلة بعد حصول المحافظ على صك مركزي بصرف هذه الأموال".

وأضاف، أن "رواتب الشهر الواحد تبلغ 18 مليار دينار، حيث سيكون مجموع ما يتم إطلاقه أكثر من 80 مليار دينار لموظفي الأجور في دوائر البصرة".

وبين الزيداوي، أن "ما يتبقى بذمة الحكومة المحلية في البصرة لصالح موظفي الأجور الـ30 ألف درجة؛ رواتب 6 أشهر فقط، كون الرواتب تأخرت عام كامل عنهم".