نبأ سار للايزيديين المنتسبين في القوات الامنية العراقية

شفق نيوز/ وافق القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، على منح الايزيديين المنتسبين في القوات الامنية اجازة "عيد الصوم".

وقالت النائبة الإيزيدية السابقة في البرلمان العراقي فيان دخيل في منشور لها عبر موقع فيسبوك، إنه "بمناسبة الصوم للديانة الايزيدية وبعد الكثير من المناشدات التي وصلتني من الاخوة في قطاعات مختلفة من الجيش والشرطة بأن يسمح لهم بقضاء الصوم والعيد بين اهلهم، اتصلت بمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن طريق مستشاره مشرق عباس".

وأضافت "تمت الاستجابة فوراً وحصلت موافقة رئيس الوزراء بالتوجيه بإعطاء اجازة لكل الأيزيديين في القطاعات الامنية ايام الصوم والعيد".

ويصادف عيد صوم الايزيديين الجمعة الاولى من شهر كانون الأول من كل عام، ويسبق هذا العيد صوم لمدة ثلاثة أيام يسمى (صوم ايزي) وفيه يمتنع الايزديون عن الأكل من الصباح وحتى المساء، ثم يأتي العيد حيث تقام الأفراح وتتبادل الزيارات لتقديم التهاني بهذه المناسبة.