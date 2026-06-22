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    • نائب يؤكد اعتقال مدير الخطوط الجوية العراقية بتهمة الاختلاس

    نائب يؤكد اعتقال مدير الخطوط الجوية العراقية بتهمة الاختلاس
    2026-06-22T18:56:35+00:00

    شفق نيوز- بغداد 

    كشف عضو مجلس النواب العراقي النائب علاء الحيدري، يوم الاثنين، القبض على مدير الخطوط الجوية العراقية بتهمة اختلاس أكثر من 115 مليار دينار. 

    وقال الحيدري في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز: "إلقاء القبض على مدير الخطوط الجوية العراقية بتهمة اختلاس أكثر من 115 مليار دينار". 

    ويشهد العراق في الوقت الحالي، تحرك كبير على صعيد المدراء المهمين في دوائر الدولة والمؤسسات الكبيرة، وكشف ملفات فساد في الوزارات، ضمن ملف القضاء على ملفات الفساد والاختلاس في مفاصل الدولة.

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