نائب يؤشر مخالفات على وزير النفط بشأن مصفاة كربلاء (وثيقة)

شفق نيوز/ وجّه عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد فارس، سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط حيان عبد الغني بشأن إحالة مشروع تشغيل وصيانة مصفاة كربلاء النفطية إلى شركة محلية صغيرة، في حين لدى الوزارة شركات تمتلك خبرة متراكمة.

وقال فارس في كتاب رسمي موجه إلى وزير النفط، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قرارات مجلس الوزراء المصادقة عليها مؤخراً ورد فيها قرار إحالة مناقصة تتضمن أعمال التشغيل والصيانة لأكبر مشروع من حيث الكلفة الاستثمارية في تاريخ العراق وتضمنت الإحالة أن تقوم شركة محلية صغيرة بهذه الأعمال مقابل مبلغ قدره 180 مليون دولار سنوياً تقريباً".

وتساءل "ما هي مبررات الإحالة على شركة محلية صغيرة للعمل على إدارة وتشغيل أكبر مشاريع وزارتكم في حين أن الشركة المالكة (شركة مصافي الوسط) تمتلك تاريخاً تجاوز الـ60 سنة في هذا المجال؟".

وتابع "وما المبرر بالذهاب باتجاه شركة محلية بصورة مباشرة بدون إعلان وبدون تنافس وخلافاً لسياقات العمل المعيارية في حين كان الأجدر بوزارتكم مفاتحة كبرى شركات الخدمات الهندسية العالمية للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل في حال فشل وزارتكم وشركاتها في تحمل هذه المسؤولية؟".

وأضاف فارس "هل وضعت دوائر وزارتكم تصوراتها وخططها ومبرراتها في قرار تكليف الشركة المحلية بأعمال الصيانة والتشغيل للمشروع وفي حال وجود ذلك فما هي فائدة بقائها بهذا الهيكل الإداري الكبير مع عجزها عن الإدارة وتحويلها المسؤولية لشركة محلية؟".