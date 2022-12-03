نائب يوجه طلباً للسوداني بشأن مستشفى الناصرية

شفق نيوز / طالب النائب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، يوم السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل شخصياً لحل العقدة المالية بين شركة جايكا اليابانية ووزارة المالية، لإكمال مستشفى الناصرية.

وقال الحمامي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته وكالة شفق نيوز: لا يخفى على الجميع، أهمية القطاع الصحي الذي أعطته الحكومة الجديدة أولوية في منهاجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، وتزايد أعداد المرضى مع زيادة النمو السكاني الذي يستلزم إكمال جميع المستشفيات في العراق، ولا سيما في المناطق الأكثر فقرا مثل محافظة ذي قار وأبرزها مستشفى الشطرة على القرض الياباني الذي ينتظر أهالي الشطرة وضواحيها والبالغ عددهم أكثر من (۸۰۰) ألف نسمة".

وأضاف أن "هذه المستشفى تخدم شمال الناصرية، الذي لم يشهد أي مبنى طبي منذ تغيير النظام"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"التدخل شخصياً لحل العقدة المالية بين شركة جايكا اليابانية ووزارة المالية العراقية بما يتعلق بالتخصيصات المالية لإكمال المستشفى".

وأشار الحمامي، إلى أن "الشركة أوعزت الى كوادرها بالتوقف عن العمل وفي الوقت نفسه تحمل وزارة المالية هذا التعثر الحاصل لإكمال بناء هذه المؤسسة بعد أن كنا على تواصل مع وزارتي الصحة والمالية بهذا الخصوص".