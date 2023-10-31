نائب ينتقد وزارة التربية: أسباب فنية وإدارية اخّرت طباعة المناهج الدراسية

شفق نيوز/عزا عضو لجنة التربية النيابية سالم ابراهيم العنبكي، اليوم الثلاثاء، تأخر وصول وتوزيع الكتب المنهجية في المدارس الى "إهمال وخلل مالي واداري" حكومي، فيما عد ملف التربية مليئاً بـ"التعقيدات".

وقال العنبكي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "تأخر وصول التخصيصات المالية اللازمة لطباعة الكتب يعد سبباً رئيسياً في تأخر وصول الكتب المنهجية وتوزيعها الى جانب اهمال من لجنة الطباعة والتعاقد مع شركة (النهرين) المحلية لطباعة 40 مليون كتاب".

وأضاف أن "الشركة المتعاقد معها طبعت 10 مليون كتاب واعتذرت عن مواصلة العمل بسبب وجود شريك محلي تم رفضه من قبل رئاسة الوزراء"، مبينا ان "ملف التربية مليئاً بالتعقيدات".

وبيّن إن "أزمة الكتب شارفت على الحل والنهاية بعد استئناف الطباعة بخطة متكاملة وستصل تباعاً الى المدارس خلال الفترات القادمة"، مؤكداً أن "لجانا مختصة تتابع عقود وآليات طباعة الكتب المدرسية".

وتشكو المدارس العراقية تأخر وصول وتوزيع الكتب المنهجية منذ 3 اعوام بسبب المشاكل المالية وتأخر اقرار الموازنات المالية او تقليصها فيما حمل مختصون وزارة التربية مسؤوليات أزمة الكتب الدراسية وغياب الحلول والمعالجات.