نائب يكشف عن مبلغ 54 مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح فندقين في بغداد

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، يوم الأحد، عن مايزيد عن (54) مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح فندقين كبيرين في العاصمة بغداد، داعيا إلى استردادها بشكل عاجل.

وقال المحمداوي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ "وجهنا كتابا رسميا إلى مكتب رئيس الوزراء /فريق استرداد أموال العراق وقد خاطبنا وزارة الثقافة سابقا بسؤال برلماني في (١٤/ ١٢ / ٢٠٢٠) بشأن المبالغ المترتبة على قوات التحالف الدولي لصالح فندقي الرشيد وبابل السياحي والبالغة ( ٥٤٨٥٠) مليون دينار (أربعة وخمسون مليار وثمانمائة مليون دينار) وحسب تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادية".

وطالب المحمداوي" بيان إجراءات مكتب رئيس الوزراء / فريق استرداد الأموال بشأن هذه المبالغ".

ودعا إلى "استردادها بشكل عاجل وعدم التهاون في استحصال أموال الشعب العراقي، وإعداد قاعدة بيانات بالمبالغ المترتبة بذمة قوات التحالف الدولي ووضع آليات مناسبة لاستردادها".