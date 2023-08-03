نائب يكشف عن أعضاء اللجنة التي شكلها السوداني بشأن قانون النفط والغاز

شفق نيوز/ كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي يوم الخميس، عن أعضاء اللجنة التي أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأربعاء عن تشكيلها في اجتماع بحضور الكوادر المتقدمة ووزارة النفط الكوادر المعنية والمختصة، بشأن قانون النفط والغاز.

وأضاف المسلماوي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "خلال الاجتماع تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من اجل ان تضع مسودة قانون النفط والغاز وتمثلت بوزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان والكوادر المتقدمة في وزارة النفط، ولا سيما شركة سومو الوطنية المعنية بتصدير النفط".

وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون؛ ان "مهمة هذه اللجنة وضع مسودة قانون النفط والغاز لكي يكون عادلا"، مشيرا الى وجود مادتين في قانون الموازنة والتي تتضمن المادة 12، 13 وهي تنظم عمل تصدير النفط والغاز من الإقليم وتكون ملزمة الى حين اقرار قانون النفط والغاز.