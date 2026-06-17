نائب يكشف عن "تلاعب زمني" من شركات الهاتف النقال بالباقات الشهرية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أعلن عضو مجلس النواب العراقي، مقداد إسماعيل، يوم الأربعاء، مخاطبة هيئة الإعلام والاتصالات لمطالبة شركات الهاتف النقال بجعل صلاحية الباقات الشهرية "شهراً تقويمياً" لا يقل عن 30 يوماً بدلاً من 28 يوماً الحالية.

وذكر إسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "رصدنا ممارسات غير عادلة تنتهجها بعض شركات الهاتف النقال (زين، آسياسيل) تتمثل بتقليص مدة صلاحية الباقات الشهرية إلى 28 يوماً بدلاً من شهر تقويمي كامل، ما يُجبر المشتركين على تجديد الباقات 13 مرة سنوياً بدلاً من 12 مرة، وهو ما يشكل استغلالاً مادياً واضحاً للمستهلك العراقي".

وأضاف: "وبناءً على ذلك؛ خاطبنا هيئة الإعلام والاتصالات رسمياً مطالبين بإلزام الشركات بجعل مدة الباقة (شهراً تقويمياً) لا يقل عن 30 يوماً، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الشركات المخالفة".

وأكد النائب بـ"الاستمرار في متابعة هذا الملف حتى ضمان إنصاف المشتركين ووضع حد نهائي لهذه الممارسات".