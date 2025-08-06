نائب يكشف عن تخصيص أراضٍ لمستشاري السوداني (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب ياسر هاشم الحسيني، يوم الأربعاء، عن تخصيص وبيع أراضٍ لمستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

جاء ذلك في تدوينة للحسيني الذي يشغل نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية مرفقة بوثقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه.

وذكر النائب أنه "تم تخصيص وبيع أراضٍ لمستشاري رئيس الوزراء بدل الشرائح المضحية المتقاعدين وموظفي الدولة مثل مؤسسة الشهداء والسجناء والحشد الشعبي والتربية والتعليم العالي والصناعة والتجارة والصحة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والدفاع والداخلية والنقل وغيرها من الجهات الحكومية التي لم تنصف من قبلكم".

وختم الحسيني تدوينته متسائلاً "هل الشرائح أعلاه لم يقدموا شيئاً للبلاد مقارنة بالمستشارين".