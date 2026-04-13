نائب يكشف "تجاوزات خطيرة" في الجامعات الأهلية

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب حيدر محمد كاظم المطيري، يوم الاثنين، عن وجود تجاوزات في بعض الجامعات والكليات الأهلية تتعلق بـ"الوحدات الدراسية"، داعياً وزارة التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومحاسبة المسؤولين.

وقال المطيري، في منشور له على مواقع التواصل، ارفقه بوثيقة، إن "التجاوز في بعض الجامعات والكليات الأهلية بلغ حد السرقة من المنهاج الدراسي (الوحدات الدراسية)"، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك "محاسبة حقيقية للمقصرين"، وأن تقوم الوزارة بدورها الرقابي بهذا الشأن.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب النائب وموجهة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن هناك "نقصاً في الوحدات الدراسية في بعض الجامعات والكليات الأهلية يصل إلى 68%"، ما يشير إلى خلل كبير في تطبيق المناهج الدراسية.

ودعا المطيري الوزارة إلى تدقيق هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم بحق الجهات المعنية، مؤكداً أن "المتابعة مستمرة" لهذا الملف.